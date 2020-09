GP Russia, Bottas: 'Devo continuare così, mancano ancora delle gare' (Di domenica 27 settembre 2020) Ieri, quando tutti gli facevano notare la terza piazza, rispondeva: ' Anche tre anni fa sono partito terzo, poi ho vinto...'. Beh, aveva ragione. Con Hamilton che si è fatto male da solo prendendosi ... Leggi su autosprint.corrieredellosport (Di domenica 27 settembre 2020) Ieri, quando tutti gli facevano notare la terza piazza, rispondeva: ' Anche tre anni fa sono partito terzo, poi ho vinto...'. Beh, aveva ragione. Con Hamilton che si è fatto male da solo prendendosi ...

rtl1025 : Valtteri #Bottas su Mercedes ha vinto il #GranPremio di #Russia di #Formula1. Seconda la Red Bull di Max… - Agenzia_Ansa : #F1: Russia, vince Mercedes di Bottas, 6/a Ferrari di Leclerc Terzo Hamilton dietro a Verstappen #ANSA - ilfoglio_it : Hamilton penalizzato al GP in Russia, vince Bottas tra la noia. Chi segue la Formula 1 non merita circuiti come Soc… - notizieoggi24 : F1, vince Bottas in Russia. Secondo Verstappen, Hamilton non raggiunge Schumacher #Bottas #Hamilton - P300it : F1 | GP Russia 2020, la cronaca della gara di Sochi ? di Alessandro Secchi ?? -