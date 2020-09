Una consigliera comunale di Terracina aveva un flirt un con il genero del capomafia. Un processo per stalking fa saltare fuori la relazione. Il boss noto come La scimmia controllava Secondigliano (Di sabato 26 settembre 2020) Ottenute 661 preferenze, alle elezioni amministrative a Terracina, in provincia di Latina, la donna più votata nello scorso fine settimana è stata Sara Norcia (nella foto), consigliera comunale uscente, ex delegata ai grandi eventi, passata due mesi fa da Fratelli d’Italia alla Lega. Un risultato importante per il Carroccio, nella terra del coordinatore regionale del partito, Francesco Zicchieri, e del potente ex sottosegretario Claudio Durigon. Tanto che il partito di Matteo Salvini è risultato il primo partito alle comunali e si prepara ora al ballottaggio, in un derby sovranista tra il proprio candidato Valentino Giuliani e Roberta Tintari di FdI. “Un risultato straordinario e una vittoria storica”, ha esultato su Facebook la candidata, che indipendentemente dall’esito del ballottaggio ha ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 26 settembre 2020) Ottenute 661 preferenze, alle elezioni amministrative a, in provincia di Latina, la donna più votata nello scorso fine settimana è stata Sara Norcia (nella foto),uscente, ex delegata ai grandi eventi, passata due mesi fa da Fratelli d’Italia alla Lega. Un risultato importante per il Carroccio, nella terra del coordinatore regionale del partito, Francesco Zicchieri, e del potente ex sottosegretario Claudio Durigon. Tanto che il partito di Matteo Salvini è risultato il primo partito alle comunali e si prepara ora al ballottaggio, in un derby sovranista tra il proprio candidato Valentino Giuliani e Roberta Tintari di FdI. “Un risultato straordinario e una vittoria storica”, ha esultato su Facebook la candidata, che indipendentemente dall’esito del ballottaggio ha ...

Una consigliera comunale di Terracina aveva un flirt un con il genero del capomafia. Un processo per stalking fa saltare fuori la relazione. Il boss noto come La scimmia controllava Secondigliano

