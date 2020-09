Sei sporca o sei nera | nuova bufera su libro scolastico

(Di sabato 26 settembre 2020) Reggio Emilia, 26 set. (AdnKronos) - "Seio sei tutta?". Recita così la vignetta pubblicata su undi testo per alunni delle elementari, accompagnata dall'immagine di un bambino che si avvicina a una bimba dalla pelle scura. A segnalarla è la consigliera comunale del Pd di Reggio Emilia, Marwa Mahmoud, che l'ha pubblicata su Facebook. "Una narrativa inferiorizzante che accosta la pellealla sporcizia. E' inaccettabile", sottolinea Mahmoud, dopo che ieri un altro disegno era finito al centro della polemica: l'immagine, in undi testo destinato alla seconda elementare, di un bimbo dalla pelle scura, con accanto la frase "quest'anno io vuole imparare italiano bene". "E giunta l'ora - spiega Mahmoud, la prima consigliera reggiana con il velo, responsabile dei ...

In un libro di lettura per scuola elementare (precisamente prima elementare) salta all'occhio una frase: "Sei nera o sei sporca?".