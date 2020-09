Milan, si chiude per Hauge del Bodo Glimt (Di sabato 26 settembre 2020) Il Milan avrebbe individuato in Jeans Petter Hauge il profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo, orfano al momento di Ibrahimovic e Leao. Classe’ 99, l’esterno norvegese del Bodo Glimt si è messo in luce proprio l’altra sera contro i rossoneri nel preliminare di Europa League segnando anche un goal. Ciò non è passato inosservato al direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, che avrebbe offerto subito 4 milioni di euro per chiudere subito l’operazione in modo da anticipare la concorrenza di Manchester City e Brighton. il Milan batte a fatica 3-2 il Bodo-Glimt, poi toccherà al Rio Ave Tegola Milan: Ibrahimovic positivo al Coronavirus L’ agente del ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 26 settembre 2020) Ilavrebbe individuato in Jeans Petteril profilo giusto per rinforzare il reparto offensivo, orfano al momento di Ibrahimovic e Leao. Classe’ 99, l’esterno norvegese delsi è messo in luce proprio l’altra sera contro i rossoneri nel preliminare di Europa League segnando anche un goal. Ciò non è passato inosservato al direttore dell’area tecnica, Paolo Maldini, che avrebbe offerto subito 4 milioni di euro perre subito l’operazione in modo da anticipare la concorrenza di Manchester City e Brighton. ilbatte a fatica 3-2 il, poi toccherà al Rio Ave Tegola: Ibrahimovic positivo al Coronavirus L’ agente del ...

