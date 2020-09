Mascherina obbligatoria, scattano le prime multe salate a Napoli (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Mascherina sì, Mascherina no. Sempre o solo qualche volta, solo tra la gente oppure anche in riva al mare in solitudine. Il dubbio amletico dei napoletani è stato sciolto dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che, con la sua ultima ordinanza, ha esteso l’obbligo di indossarla praticamente in ogni dove. E i partenopei rispondono bene a questa scelta. Pendolari, adulti, bambini, ambulanti e negozianti, tutti indossano la Mascherina, più per proteggere se stessi che per rispettare la nuova imposizione, sostengono in molti. Gli unici che sembrano volerla conservare in tasca sono i turisti forse ignari delle ultime novità regionali. Per loro e per chi sembra non rassegnarsi ad indossarla scattano le ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 26 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutosì,no. Sempre o solo qualche volta, solo tra la gente oppure anche in riva al mare in solitudine. Il dubbio amletico dei napoletani è stato sciolto dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che, con la sua ultima ordinanza, ha esteso l’obbligo di indossarla praticamente in ogni dove. E i partenopei rispondono bene a questa scelta. Pendolari, adulti, bambini, ambulanti e negozianti, tutti indossano la, più per proteggere se stessi che per rispettare la nuova imposizione, sostengono in molti. Gli unici che sembrano volerla conservare in tasca sono i turisti forse ignari delle ultime novità regionali. Per loro e per chi sembra non rassegnarsi ad indossarlale ...

Roma, 25 set 09:39 - (Agenzia Nova) - “Anche nel Lazio potremmo introdurre presto l’obbligo di mascherine all’aperto”. Lo ha detto in una intervista al Messaggero l’assessore alla Sanità e integrazion ...

Ad Alessano la firma ufficiale del Patto per la Lettura del Capo di Leuca

ALESSANO (Lecce) – Domenica 27 settembre (ore 18:30 – ingresso libero fino a esaurimento posti con mascherina obbligatoria) il Palazzo Ducale Sangiovanni in Piazza Castello ad Alessano, in provincia d ...

