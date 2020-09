Contagi in lieve calo, bocciata la riapertura degli stadi. Resta il caos sui certificati per chi rientra a scuola (Di sabato 26 settembre 2020) Si registra una flessione dei nuovi casi di coronavirus in italia: 1869 nelle ultime 24 ore, 27 i deceduti. Campania e Lombardia le due regioni con il maggiori numero di positivi Leggi su tg.la7 (Di sabato 26 settembre 2020) Si registra una flessione dei nuovi casi di coronavirus in italia: 1869 nelle ultime 24 ore, 27 i deceduti. Campania e Lombardia le due regioni con il maggiori numero di positivi

Tg3web : Coronavirus, contagi in lieve calo ma 3000 tamponi in meno. 17 vittime. Nessuna regione senza nuovi casi. Dal comit… - TgLa7 : ##Covid19: in lieve calo la curva epidemica in Italia: 1.869 contagi contro i 1.912 di ieri, ma con meno tamponi (c… - MaggioreSimona : RT @LaStampa: Stretta in Sicilia: l’isola va verso l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutte le ore. - LaStampa : Stretta in Sicilia: l’isola va verso l’obbligo delle mascherine all’aperto in tutte le ore. - TerlizziGerardo : RT @Tg3web: Coronavirus, contagi in lieve calo ma 3000 tamponi in meno. 17 vittime. Nessuna regione senza nuovi casi. Dal comitato scientif… -