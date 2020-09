Leggi su dire

(Di venerdì 25 settembre 2020) NAPOLI – Da stamattina la Campania, in particolare Napoli e Salerno, sta facendo i conti con il maltempo. Il primo accenno di autunno, con abbondanti piogge e forti raffiche di vento, spaventa le due citta’ costiere della Campania. Una tromba d’aria, alberi sradicati dal cemento, rami caduti su automobili e tettoie che volano nei vicoli hanno fatto tremare i cittadini. I quartieri del Vomero e della Pignasecca sono stati tra i piu’ colpiti nel capoluogo campano. Share on facebook Share on twitter Share on whatsapp Share on email Share on print Leggi anche: VIDEO | Maltempo, cadono alberi e volano tettoie: paura a Napoli e Salerno Coronavirus, De Luca: “Se aumentano i contagi chiuderemo tutto” Oltre mille farmaci in valigia, denunciato passeggero all’aeroporto di Napoli Camorra, colpo al ‘Quarto sistema”: 12 arresti nel Napoletano Torna il Teatro Tram di Napoli con spettacoli innovativi e posti dimezzati VIDEO | Apre il Museo Stabiae, reperti inediti della ‘Beverly Hills’ dell’antichità