Lazio | pubblicate graduatorie avviso pubblico a sostegno attività

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 25 settembre 2020) Roma – “Prosegue l’impegno della Regionea favore dello sport. Sono stateledei progetti ammessi a finanziamento nell’ambito dell’per ila manifestazioni, eventi e all’attivita’ ordinaria degli operatori sportivi delper il quale la Regione ha stanziato 1,2 milioni di euro. Sono 590 le attivita’ sportive che verranno finanziate.” “Dopo le difficolta’ affrontate in questi mesi, il bando puntava a garantire uneconomico agli operatori del settore delper la ripartenza delle attivita’ ma anche per la realizzazione di progetti di promozione e diffusione dello sport come fattore di inclusione ...