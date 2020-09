Lazio, i convocati di Inzaghi per il Cagliari: out Luiz Felipe (Di venerdì 25 settembre 2020) In vista della gara tra Lazio e Cagliari, Simone Inzaghi ha diramato la lista dei convocati. Queste le scelte del tecnico biancoceleste: Portieri: Alia, Reina, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini, Patric, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Sono 2⃣2⃣ i calciatori biancocelesti convocati da mister #Inzaghi per #CagliariLazio! Powered by @OrogelGroup #CMonEagles pic.twitter.com/178Hrf9Lcj — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) September 25, 2020 Foto: twitter Lazio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 25 settembre 2020) In vista della gara tra, Simoneha diramato la lista dei. Queste le scelte del tecnico biancoceleste: Portieri: Alia, Reina, Strakosha;Difensori: Acerbi, Armini, Patric, Radu;Centrocampisti: Akpa Akpro, D. Anderson, Cataldi, Escalante, Kiyine, Lazzari, Leiva, Luis Alberto, Marusic, Milinkovic, Parolo;Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Correa, Immobile. Sono 2⃣2⃣ i calciatori biancocelestida mister #per #! Powered by @OrogelGroup #CMonEagles pic.twitter.com/178Hrf9Lcj — S.S.(@OfficialSS) September 25, 2020 Foto: twitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

