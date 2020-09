F1, GP Russia Sochi 2020: risultati e classifica tempi prove libere 1, Bottas davanti (Di venerdì 25 settembre 2020) Valtteri Bottas stampa il giro più veloce nella prima sessione di prove libere del Gran Premio di Russia 2020. Il pilota finlandese della Mercedes comanda la classifica tempi delle libere 1 in 1’34″923 con mezzo secondo di vantaggio su Daniel Ricciardo (Renault, +0″507) e sei decimi su Max Verstappen (Red Bull, +0″654). La migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel con il nono tempo a +1″400 mentre Charles Leclerc ferma l’altra Rossa in undicesima posizione a +1″973. Ben distante dai tempi competitivi Lewis Hamilton (19°, +2″793) con il britannico che ha accantonato la simulazione qualifica per testare il passo gara e alcune prove generali sulla ... Leggi su sportface (Di venerdì 25 settembre 2020) Valtteristampa il giro più veloce nella prima sessione didel Gran Premio di. Il pilota finlandese della Mercedes comanda ladelle1 in 1’34″923 con mezzo secondo di vantaggio su Daniel Ricciardo (Renault, +0″507) e sei decimi su Max Verstappen (Red Bull, +0″654). La migliore delle Ferrari è quella di Sebastian Vettel con il nono tempo a +1″400 mentre Charles Leclerc ferma l’altra Rossa in undicesima posizione a +1″973. Ben distante daicompetitivi Lewis Hamilton (19°, +2″793) con il britannico che ha accantonato la simulazione qualifica per testare il passo gara e alcunegenerali sulla ...

