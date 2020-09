ENEL, ex centrale di Augusta diventa un centro di ricerca (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuova vita per l’ex centrale termoelettrica di Augusta. Grazie all’intesa siglata tra ENEL, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), attraverso il Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET), e Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, all’interno di aree non più utilizzate dell’impianto nascerà un centro di ricerca dedicato alle bonifiche sostenibili e ad azioni di mitigazione degli impatti ambientali di impianti e infrastrutture per la generazione di energia ad esse collegati. La struttura, che verrà completata nel 2021, – fa sapere ENEL in una nota – verrà messa a disposizione dei ricercatori dell’Istituto di Tecnologie Avanzate ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 25 settembre 2020) (Teleborsa) – Nuova vita per l’extermoelettrica di. Grazie all’intesa siglata tra, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), attraverso il Dipartimento Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti (DIITET), e Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, all’interno di aree non più utilizzate dell’impianto nascerà undidedicato alle bonifiche sostenibili e ad azioni di mitigazione degli impatti ambientali di impianti e infrastrutture per la generazione di energia ad esse collegati. La struttura, che verrà completata nel 2021, – fa saperein una nota – verrà messa a disposizione deitori dell’Istituto di Tecnologie Avanzate ...

