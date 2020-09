Adua Del Vesco anoressica a causa della “setta”? Lei a Verissimo disse altro

Leggi su biccy

(Di venerdì 25 settembre 2020)Delin passato ha sofferto di disturbi alimentari che l’hanno portata a pesare 34 kg. L’attrice ha svelato per la prima volta di essere statae ad un passo dalla morte durante un’intervista concessa a, anche se in quell’occasione dette la colpasua malattia ad alcune sue insicurezze. “Cercavo una perfezione estetica che non esiste e che mi stava portando alla morte. Poi, ero molto insicura e volevo assomigliare a molte ragazze che si vedono sui social, che sono tremendamente magre ma non sono sane”. Quando ha parlato con Massimiliano Morra all’internocasa del Grande Fratello Vip, invece,Delha fatto capire che l’anoressia è stata ...