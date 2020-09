Uomini e Donne spoiler puntata odierna: esterna magica per Jessica e Davide, Selene va via (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel corso della puntata odierna di Uomini e Donne assisteremo al continuo delle avventure del trono classico e over. Dopo aver parlato di Gemma e Paolo nella precedente messa in onda e dopo il triangolo amoroso tra Armando, Lucrezia e Gianluca, vediamo cosa verrà trasmesso. L’attenzione si focalizzerà su Jessica, la quale ha deciso di portare in esterna Davide. Dalle clip in questione si vedrà una palese sintonia tra i due. In merito al trono di Davide, invece, ci sarà un po’ di caos, specie per quanto riguarda la corteggiatrice Selene. spoiler puntata odierna: sintonia tra Davide e Jessica Gli ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 24 settembre 2020) Nel corso delladiassisteremo al continuo delle avventure del trono classico e over. Dopo aver parlato di Gemma e Paolo nella precedente messa in onda e dopo il triangolo amoroso tra Armando, Lucrezia e Gianluca, vediamo cosa verrà trasmesso. L’attenzione si focalizzerà su, la quale ha deciso di portare in. Dalle clip in questione si vedrà una palese sintonia tra i due. In merito al trono di, invece, ci sarà un po’ di caos, specie per quanto riguarda la corteggiatrice: sintonia traGli ...

