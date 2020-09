Truffa in corso con mail dalla divisione indagine dell’Agenzia delle Entrate e citazione a carico della società (Di giovedì 24 settembre 2020) Occhio all’ultima Truffa che passa per finte mail provenienti dalla fantomatica divisione indagine dell’Agenzia delle Entrate. Molti italiani stanno ricevendo l’ennesima missiva che ha lo scopo di raggirarli con una comunicazione farlocca per una citazione a carico della propria società. Le vittime di turno sono dunque piccoli e medi imprenditori che, sentendosi chiamati in causa, potrebbero ben presto cadere in trappola. L’avvertimento relativo alla Truffa passa per la pagina Facebook del Commissariato PS Online ma proviene dalla stessa Agenzia delle Entrate messa al corrente della nuova campagna di ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 24 settembre 2020) Occhio all’ultimache passa per finteprovenientifantomaticadell’Agenzia. Molti italiani stanno ricevendo l’ennesima missiva che ha lo scopo di raggirarli con una comunicazione farlocca per unapropria società. Le vittime di turno sono dunque piccoli e medi imprenditori che, sentendosi chiamati in causa, potrebbero ben presto cadere in trappola. L’avvertimento relativo allapassa per la pagina Facebook del Commissariato PS Online ma provienestessa Agenziamessa al correntenuova campagna di ...

Agenzia_Ansa : La cittadinanza italiana di Luis #Suarez è stata ottenuta con una truffa: è quanto ha accertato un'inchiesta della… - INPS_it : #AttentiAlleTruffe Si informano gli utenti che è in corso un nuovo tentativo di #truffa. Tramite #email viene chies… - wordweb81 : Truffa in corso con mail dalla divisione indagine dell'#AgenziadelleEntrate e citazione a carico della società - benedetto49 : INPS: attenzione, tentativo di truffa in corso - aureumelio : Ovviamente, i sionisti stanno cercando di bloccare la truffa in corso e le armi biologiche più gli attacchi con arm… -

Ultime Notizie dalla rete : Truffa corso INPS: attenzione, tentativo di truffa in corso Punto Informatico Milano, anziana di 87 anni fa arrestare la sua truffatrice

Una giovane donna originaria dell’est Europa ha cercato di raggirare una 87enne che però l’ha fatta finire in manette. Continuano le truffe agli anziani, ma stavolta il lieto fine c’è stato. Succede c ...

La donna si è invaghita dell'uomo ed è stata truffata

Una donna anziana di Milano è stata truffata da un 30enne. La polizia ha smascherato questa truffa ai danni di una donna benestante, che si è innamorata di un uomo che le ha portato via tutto. I due s ...

Una giovane donna originaria dell’est Europa ha cercato di raggirare una 87enne che però l’ha fatta finire in manette. Continuano le truffe agli anziani, ma stavolta il lieto fine c’è stato. Succede c ...Una donna anziana di Milano è stata truffata da un 30enne. La polizia ha smascherato questa truffa ai danni di una donna benestante, che si è innamorata di un uomo che le ha portato via tutto. I due s ...