Supercoppa della paura a porte aperte. Tutti allo stadio nella Budapest infetta

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 24 settembre 2020) Andrea Cuomo Alla Puskas Arena stasera Bayern-Siviglia con 16.800 tifosi. Il sindaco: "Se avessi potuto decidere io, partita senza pubblico" C'eravamo tanto contagiati. L'11 marzo, Anfield Road, Liverpool-Atlético Madrid, ottavi di finale di Champions League, in 55mila a cantare You'll never walk alone mentre l'Italia già viveva il terrore del contagio. E anche il giorno prima, 10 marzo, al Mestalla per Valencia-Atalanta, altro ottavo di Champions League, tribune vuote ma abbracci e baci per i quattro gol dei nerazzurri, e il ricordo dell'andata al Meazza di Milano, il 19 febbraio, in quella che è passata alla storia come la partita del contagio. Quel giorno a festeggiare fu soprattutto il virus, uno spettatore fino a quel momento sconosciuto, che trovò molto lavoro da fare prima, durante e dopo la partita. Oggi alle 21 alla Puskas Arena di ...