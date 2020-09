Si dimette e rinuncia al cardinalato. Angelo Becciu cacciato dopo l'udienza choc col Papa (Di giovedì 24 settembre 2020) Dimissioni e rinuncia al cardinalato. Terremoto in Vaticano dopo la decisione di Papa Francesco comunicata attraverso un'inconsueta nota serale in cui si annuncia che il cardinale Angelo Becciu si è dimesso e ha rinunciato al cardinalato. "Oggi, giovedì 24 settembre - si legge nel comunicato - il Santo Padre ha accettato la rinuncia alla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al cardinalato, presentata da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni Angelo Becciu". Secondo quanto si apprende, la decisione del Papa è stata comunicata poco prima dallo stesso Bergoglio a Becciu in ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Dimissioni eal. Terremoto in Vaticanola decisione diFrancesco comunicata attraverso un'inconsueta nota serale in cui si annuncia che il cardinalesi è dimesso e hato al. "Oggi, giovedì 24 settembre - si legge nel comunicato - il Santo Padre ha accettato laalla carica di Prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi e dai diritti connessi al, presentata da Sua Eminenza il Cardinale Giovanni". Secondo quanto si apprende, la decisione delè stata comunicata poco prima dallo stesso Bergoglio ain ...

