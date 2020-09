M5s, Zingaretti: "Non è un monolite" (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set (Adnkronos) - "Nel Movimento è aperto un dibattito, è confermato quello che sostengo, il Movimento è composito, con una dialettica viva e contiene diversi punti di vista. Questo sta emergendo". Lo ha detto Nicola Zingaretti a SkyTg24 Star parlando del M5s. "Quale sarà l'esito è un dibattito dei dirigenti e dei militanti. Quanto mi sono permesso di dire due anni fa era vero, il M5s non è monolite da regalare a Salvini - ha spiegato il leader del Pd - Mi auguro che l'esito del dibattito porti il Movimento a capire che abbiamo una missione comune: abbiamo salvato l'Italia ora dobbiamo rilanciare l'economia". E dopo aver affermato che dopo l'election day "quello che sta accadendo è la ... Leggi su iltempo (Di giovedì 24 settembre 2020) Roma, 24 set (Adnkronos) - "Nel Movimento; aperto un dibattito,; confermato quello che sostengo, il Movimento; composito, con una dialettica viva e contiene diversi punti di vista. Questo sta emergendo". Lo ha detto Nicolaa SkyTg24 Star parlando del M5s. "Quale sarà l'esito; un dibattito dei dirigenti e dei militanti. Quanto mi sono permesso di dire due anni fa era vero, il M5s nonda regalare a Salvini - ha spiegato il leader del Pd - Mi auguro che l'esito del dibattito porti il Movimento a capire che abbiamo una missione comune: abbiamo salvato l'Italia ora dobbiamo rilanciare l'economia". E dopo aver affermato che dopo l'election day "quello che sta accadendo; la ...

davidallegranti : Zingaretti dice che il Pd si sarebbe dovuto alleare con il M5s per vincere dove il Pd ha perso (Marche, per esempio… - NicolaPorro : Il segretario dem ha evitato il tracollo, ma si è allontanato dalla base sul #ReferendumCostituzionale e dovrà gest… - ilfoglio_it : Maurizio Venafro è stato assolto dalla Cassazione. Fu capo di gabinetto di Zingaretti in regione: “Spero che l’espe… - ALisimberti : RT @ChiodiDonatella: DEBITO DELLA #REGIONELAZIO: OLTRE 22 MILIARDI. E #ZINGARETTI INSISTE CON'BAU BAU MICIO MICIO' In #tv Sui #social Fa l… - mdipatrizi5 : RT @ilfoglio_it: Maurizio Venafro è stato assolto dalla Cassazione. Fu capo di gabinetto di Zingaretti in regione: “Spero che l’esperienza… -