Il report settimanale di Gimbe: «Continua la crescita del rapporto positivi/casi testati» (Di giovedì 24 settembre 2020) Come accade da due mesi, il numero di contagi quotidiani risulta essere ben più elevato rispetto ai dati raccolti tra la fine di maggio e giugno. Il report Gimbe 16-22 settembre mette in risalto come da metà luglio non siano cresciuti solamente i nuovi casi Covid in Italia, ma anche come il rapporto tra positivi e casi testati abbia intrapreso un trend in costante aumento. Si è passati dallo 0,8% del monitoraggio nella settimana dal 15 al 21 luglio, al 2,8% dell’ultimo rilevamento. I ricoveri con sintomi e quelli in terapia intensiva registrano un leggero aumento, ma non preoccupante. LEGGI ANCHE > Monitoraggio Gimbe: «Crescita settimanale rallentata. Impatto sulle terapie intensive alla vigilia ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 24 settembre 2020) Come accade da due mesi, il numero di contagi quotidiani risulta essere ben più elevato rispetto ai dati raccolti tra la fine di maggio e giugno. Il16-22 settembre mette in risalto come da metà luglio non siano cresciuti solamente i nuoviCovid in Italia, ma anche come iltraabbia intrapreso un trend in costante aumento. Si è passati dallo 0,8% del monitoraggio nella settimana dal 15 al 21 luglio, al 2,8% dell’ultimo rilevamento. I ricoveri con sintomi e quelli in terapia intensiva registrano un leggero aumento, ma non preoccupante. LEGGI ANCHE > Monitoraggio: «Crescitarallentata. Impatto sulle terapie intensive alla vigilia ...

GiottoCellino : Analisi Finanziaria del 23 SETTEMBRE 2020 a cura di Filippo Ramigni, Analista Tecnico Certificato. Registrati all'… - VergatoNews24 : Covid in Appennino – Il report settimanale 14.09 – 20.09: un nuovo caso a Monzuno - CassandraSperi : @GanetheGreat Me lo chiedo anche io. Questa settimana a Bologna è stata rilevata la più alta percentuale di positiv… - CassandraSperi : Aggiornamento. Dal report settimanale 14-20 della AUSL Bologna emerge che nella prima settimana di lezioni sono sta… - sportli26181512 : #Notizie #CIESFootballObservatory CIES, la classifica dei campionati per minuti giocati dagli under 21: flop Cina:… -

Ultime Notizie dalla rete : report settimanale Coronavirus - Il report settimanale in Sicilia: 721 contagiati, 192 i guariti dal 14 al 20 settembre AMnotizie.it Benevento Calcio, report del 23 settembre

Prosegue il lavoro settimanale del Benevento in vista del match di sabato prossimo in casa della Sampdoria. Questa mattina, sul campo di allenamento dell’antistadio “C. Imbriani”, i giallorossi sono ...

Cies, la giovane Francia. Inghilterra 'paese per vecchi', l'Italia sta nel mezzo

ROMA - L'Osservatorio Calcistico, nel suo 305° report settimanale, ha stilato la classifica degli 80 campionati in tutto il mondo in base alla percentuale di minuti giocati, nelle ultime cinque stagio ...

Prosegue il lavoro settimanale del Benevento in vista del match di sabato prossimo in casa della Sampdoria. Questa mattina, sul campo di allenamento dell’antistadio “C. Imbriani”, i giallorossi sono ...ROMA - L'Osservatorio Calcistico, nel suo 305° report settimanale, ha stilato la classifica degli 80 campionati in tutto il mondo in base alla percentuale di minuti giocati, nelle ultime cinque stagio ...