Halloween Kills | Jamie Lee Curtis e un secchio di sangue nel video dal set

(Di giovedì 24 settembre 2020) La scream queen Jamie Lee Curtis mostra l'abbondanza di sangue finto sul set dell'atteso Halloween Kills, sequel horror in arrivo a ottobre 2021. Anche se l'uscita di Halloween Kills è slittata di un anno, la regina delle scream queen, Jamie Lee Curtis, continua ad alimentare l'hype diffondendo un video dal set che la vede impegnata con un secchio di sangue finto. Dopo il successo del reboot di Halloween, che ha visto la benedizione (e la collaborazione) di John Carpenter, sono in arrivo ben due sequel, Halloween Kills (2021) e Halloween Ends (2022). Entrambe le pellicole portano la firma del regista David Gordon Green.

Sembra divertirsi un mondo Jamie Lee Curtis sul set di Halloween Kills, come dimostra un video postato su Instagram in cui l'attrice ha di fronte un secchio pieno di sangue. Per vedere Halloween Kills ...È il 1978 quando gli spettatori dei cinema statunitensi si ritrovano a seguire gli spostamenti di un personaggio non meglio identificato. Condividendo il proprio punto di vista con il pubblico in sala ...