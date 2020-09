“Gli italiani amano libertà | ma hanno a cuore anche la serietà” | Mattarella ‘fa il verso’ a Johnson

Leggi su italiasera

(Di giovedì 24 settembre 2020) Saggiamente ha preferito prima tacere poi, lasciata cadere la cosa, stamane da Sassari il nostro attento Presidente della Repubblica, nell’ambito del decennale della scomparsa di Francesco Cossiga, in un passaggio dedicato agli alti valori del nostro Paese ha in qualche modo replicato all’odiosa affermazione del premier britannico precisando che “noiamiamo la libertà ma abbiamo ala serietà“. Del resto quello stupido affermare che in Gran Bretagna ci sono più contagi che in Italia, “perché amiamo la libertà”, meritava un’adeguata replica. Nessuna ‘rivendicazione’ ma il precisare l’importanza dei valori C’è però da precisare che il Presidente non è caduto nella trappola ...