Antonio Logli, marito di Roberta Ragusa, sposerà l'amante in carcere (Di giovedì 24 settembre 2020) Antonio Logli, condannato in via definitiva a vent'anni di carcere per omicidio volontario della moglie Roberta Ragusa e distruzione di cadavere, sposerà dietro le sbarre l'amante Sara Calzolaio. A riportare l'indiscrezione è il settimanale "Giallo", secondo il quale Logli le avrebbe fatto la proposta di matrimonio con tanto di anello: un anellino di plastica che ferma i tappi delle bottiglie.Sara e Antonio si sono conosciuti nel 2004. Risale invece al 13 gennaio 2012 la scomparsa di Roberta Ragusa, svanita nel nulla a Gello di San Giuliano Terme (Pisa). La Calzolaio si è sempre detta convinta dell'innocenza del promesso sposo e ha ribadito di ...

