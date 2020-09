Incidente a Graffignana | auto si ribalta nel fosso | morto 22enne

(Di mercoledì 23 settembre 2020), Lodi,, 23 settembre 2020 - Gravissimosulla strada provinciale 19 dita in unun ragazzo di 22 anni . Subito sono scattati i soccorsi per ...

Ultime Notizie dalla rete : Incidente Graffignana

IL GIORNO

Il giovane è deceduto lungo la provinciale che collega Sant’Angelo Lodigiano a San Colombano al Lambro, nel Milanese. Sul posto i soccorsi, i carabinieri e i vigili del fuoco. Gli inquirenti stanno in ...Graffignana (Lodi), 23 settembre 2020 - Gravissimo incidente sulla strada provinciale 19 di Graffignana: auto ribaltata in un fosso, morto un ragazzo di 22 anni. Subito sono scattati i soccorsi per ...