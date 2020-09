Concorrenti del GF vittime di una Setta: conferme dalla D’Urso e Lory Del Santo (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sta diventando sempre più grande il caso scoppiato a seguito delle parole di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I due, appena entrati, hanno dovuto risolvere i rancori di una relazione passata, ma non hanno mai detto cosa sia successo. Da altre conversazioni, però, è emersa una shockante ipotesi: Adua e Massimiliano avrebbero fatto parte di una Setta, molto attiva nel mondo dei Vip. GF Vip, Adua e Massimiliano in una Setta? Ad accendere la spia dell’allarme erano stati proprio loro e quel lungo, infinito abbraccio durante la seconda puntata del GF Vip. Lui le aveva chiesto perdono per quanto fatto in passato, mentre Adua Del Vesco in lacrime ha continuato a ripetergli quanto male le avesse fatto. Aveva dato anche una dimensione chiara della cosa: “Io stavo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 23 settembre 2020) Sta diventando sempre più grande il caso scoppiato a seguito delle parole di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. I due, appena entrati, hanno dovuto risolvere i rancori di una relazione passata, ma non hanno mai detto cosa sia successo. Da altre conversazioni, però, è emersa una shockante ipotesi: Adua e Massimiliano avrebbero fatto parte di una, molto attiva nel mondo dei Vip. GF Vip, Adua e Massimiliano in una? Ad accendere la spia dell’allarme erano stati proprio loro e quel lungo, infinito abbraccio durante la seconda puntata del GF Vip. Lui le aveva chiesto perdono per quanto fatto in passato, mentre Adua Del Vesco in lacrime ha continuato a ripetergli quanto male le avesse fatto. Aveva dato anche una dimensione chiara della cosa: “Io stavo ...

