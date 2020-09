Voto Veneto: L. Fontana, Lega,, 'nessun duello Zaia-Salvini' (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo dice Lorenzo Fontana, segretario della Liga veneta e vicesegretario della Lega, ai microfoni del Tg de La7. , Adnkronos, Please follow and like us: Leggi su padovanews (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo dice Lorenzo, segretario della Liga veneta e vicesegretario della, ai microfoni del Tg de La7. , Adnkronos, Please follow and like us:

riotta : Dove centrodestra si presenta con volto moderato e non populista urlante @GiovanniToti #Liguria @zaiapresidente… - Pres_Casellati : Voglio ringraziare gli operatori dei seggi elettorali e le forze dell’ordine che con il loro impegno e il loro lavo… - lucianonobili : Sono felice di essere stato al fianco della mia amica @DaniSbrollini che in #Veneto ha condotto una campagna a viso… - SantisGemma : RT @deMerteuil1: Ok la Toscana. In Puglia vince il voto utile e il clientelismo. In Veneto non serviva lo spoglio. De Luca a gonfie vele. L… - FuoriIncuboUe : RT @ilgiornale: Dopo il voto in Veneto, Liguria, Toscana, Marche, Campania e Puglia, 15 regioni su 20 passano sono il controllo del centrod… -