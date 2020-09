Sudtirol-Latte Dolce Sassari in tv: data, orario e come vedere in streaming il 1° turno Coppa Italia (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle 14:30 di martedì 22 settembre il Sudtirol ospiterà il Latte Dolce Sassari nel match valido per il primo turno di Coppa Italia 2020/2021. Si gioca allo Stadio Lino Turina di Salò con le due squadre a caccia del pass per il turno successivo in un match secco. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento così come non è in programma un live streaming. Sportface.it in ogni caso vi offrirà al termine della sfida la cronaca dettagliata dell’incontro. La vincente dovrà vedersela contro la Salernitana. Leggi su sportface (Di lunedì 21 settembre 2020) Alle 14:30 di martedì 22 settembre ilospiterà ilnel match valido per il primodi2020/2021. Si gioca allo Stadio Lino Turina di Salò con le due squadre a caccia del pass per ilsuccessivo in un match secco. Non è prevista la copertura televisiva dell’evento cosìnon è in programma un live. Sportface.it in ogni caso vi offrirà al termine della sfida la cronaca dettagliata dell’incontro. La vincente dovrà vedersela contro la Salernitana.

