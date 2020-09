Niente da fare per Huawei P30 Lite con EMUI 10.1: ora è ufficiale (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo sviluppo software per Huawei P30 Lite non è terminato o sospeso. Ci mancherebbe, considerando il fatto che lo smartphone ha visto la luce meno di due anni fa e, non a caso, proprio in questi giorni abbiamo trattato sulle nostre pagine la distribuzione di un nuovo aggiornamento per uno dei device Android più popolari del 2019. Tuttavia, oggi 21 settembre occorre fare i conti con una doccia gelata per tutti coloro che speravano ancora di toccare con mano una patch molto attesa ed invocata. Nessuna speranza di ricevere su Huawei P30 Lite l’aggiornamento con EMUI 10.1 Secondo le ultime notizie riportate in mattinata da Huawei Central, infatti, non esistono margini di discussione affinché lo stesso Huawei P30 ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 21 settembre 2020) Lo sviluppo software perP30non è terminato o sospeso. Ci mancherebbe, considerando il fatto che lo smartphone ha visto la luce meno di due anni fa e, non a caso, proprio in questi giorni abbiamo trattato sulle nostre pagine la distribuzione di un nuovo aggiornamento per uno dei device Android più popolari del 2019. Tuttavia, oggi 21 settembre occorrei conti con una doccia gelata per tutti coloro che speravano ancora di toccare con mano una patch molto attesa ed invocata. Nessuna speranza di ricevere suP30l’aggiornamento con10.1 Secondo le ultime notizie riportate in mattinata daCentral, infatti, non esistono margini di discussione affinché lo stessoP30 ...

simonebaldelli : Se al #Referendum sul #tagliodeiparlamentari vincesse il No @luigidimaio pensa di rimanere a fare il ministro degli… - matteosalvinimi : #Salvini: MES? Scettico verso un organismo che non risponde a nessuno, che non deve rendere conto di niente e che s… - mante : Abbiamo ora due settimane di vantaggio su Francia e Spagna e UK. La cosa peggiore che possiamo fare è far finta di… - kiara86769608 : RT @BPervinca: @joem5s I riccastri stanno sempre a destra, non ci sta niente da fare. Non predicano l'uguaglianza sociale perché hanno paur… - Poetyca : ??Attenzione costante?? «Quando siete attenti, non potete andare nella direzione sbagliata, né potete fare niente… -

Ultime Notizie dalla rete : Niente fare Niente da fare per lo Scardovari in casa: l'Albignasego vince 2 - 0 RovigoOggi.it Beautiful, una straziante separazione

Canale 5 continua a trasmettere le puntate di Beautiful in maniera ridotta con tantissima pubblicità, noi ogni giorno vi proponiamo il riassunto completo della puntata anche se non proprio corrisponde ...

Fisco, tavoli all’aperto liberi per bar e ristoranti: verso la proroga al 2021

Niente tassa sull’occupazione di suolo pubblico per tutto ... Ora si tratta di decidere cosa fare per il prossimo anno e l’orientamento che si fa strada a Palazzo Madama è quello di estendere per ...

Il Covid ferma la Madonna Niente processione a Cuorgnè

La millenaria (1.117 anni) festa si era fermata una sola volta ma c’era la guerra Domenica 27 si farà la messa all’aperto e sarà trasmessa in diretta Facebook CUORGNÈ. L’emergenza ...

