L’Ue ha deciso: saranno i cittadini a pagare per il Recovery Fund (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set – Il parlamento europeo ha lavorato, durante la settimana appena trascorsa, al fine di approvare nuove imposte – chiamate “risorse proprie” – utili ad aumentare gli introiti dell’Unione Europea, così da ripagare gli investimenti del Recovery Fund: il progetto del Consiglio è stato approvato dagli europarlamentari con 455 voti favorevoli, 146 contrari e 88 astensioni, ma la consapevolezza circa un prossimo aumento delle tasse in favore dell’Ue era preventivabile da tempo. Oltre al Recovery Fund, che vedrà un impegno pari a 750 miliardi di euro, in seguito alla Brexit l’Unione ha perso un contributore netto dal valore superiore ai 10 miliardi, rendendo così inevitabile l’imminente approvazione di nuove imposte ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 20 settembre 2020) Roma, 20 set – Il parlamento europeo ha lavorato, durante la settimana appena trascorsa, al fine di approvare nuove imposte – chiamate “risorse proprie” – utili ad aumentare gli introiti dell’Unione Europea, così da rigli investimenti del: il progetto del Consiglio è stato approvato dagli europarlamentari con 455 voti favorevoli, 146 contrari e 88 astensioni, ma la consapevolezza circa un prossimo aumento delle tasse in favore dell’Ue era preventivabile da tempo. Oltre al, che vedrà un impegno pari a 750 miliardi di euro, in seguito alla Brexit l’Unione ha perso un contributore netto dal valore superiore ai 10 miliardi, rendendo così inevitabile l’imminente approvazione di nuove imposte ...

