In Una Scuola Secondaria di Monza Mancano 67 Docenti (Di domenica 20 settembre 2020) Mancano i Docenti all'istituto tecnico e professionale Enzo Ferrari di Monza. Presenti solo 37 professori e ne Mancano ben 67. Ad analizzare la situazione è La Repubblica che sottolinea l'assenza del 60% dei Docenti. La maggior parte delle cattedre vuote riguardano le materie tecniche e professionali, mentre non sembrano avere difficoltà quella di italiano e …

Tg3web : Polemiche in una scuola di Bolzano dove, per rispettare le norme anti-covid, si è deciso di dividere una classe in… - fattoquotidiano : Una presidente di seggio ha ricevuto la comunicazione di essere positiva al Coronavirus poco dopo averlo insediato,… - borghi_claudio : Tutti parlano della scuola e dei banchi. Si scopre che Arcuri ha affidato un appalto da 40 milioni per 180.000 banc… - bbxgolden : vorrei fare una empowering playlist da mettere quando mi preparo per uscire o andare a scuola. avete qualche canzone da consigliarmi? - fallingvstyles : @imsogoolden non ho capito cioè non hai una scuola in questo momento??????? -

Ultime Notizie dalla rete : Una Scuola Primo bambino positivo al Covid-19 in una scuola di Mantova La Gazzetta di Mantova Nove nuovi contagi a teramo e giulianova

“Trasmettiamo ai figli la responsabilità del momento e viviamo in sicurezza la riapertura della scuola” TERAMO – Come fatto dal sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, che ha reso nota la segnalazione ...

Nuovi casi positivi alla scuola Mencarelli, tre classi in quarantena

Nuovi casi positivi al Covid-19 tra il personale docente della scuola primaria Mencarelli di Chianciano Terme, facente parte dell’Istituto Comprensivo “Federigo Tozzi”. I nuovi casi, risultati positiv ...

Record di 46 nuovi positivi. E il Covid sbarca alle medie di San Donà

NEL SANDONATESE Ieri è arrivato anche il primo caso di quarantena precauzionale per gli studenti di San Donà di Piave, che fa salire a quattro il numero degli studenti risultati positivi nel Veneto or ...

