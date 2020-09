Se Zingaretti rischia, i due Mattei non scherzano. L’ex premier teme il flop in casa. Salvini il plebiscito per Zaia in Veneto (Di sabato 19 settembre 2020) Il doppio voto “equinoziale” – Referendum-Regionali – incombe e con esso le conseguenze politiche che si potranno avere sui partiti e sul governo. Intanto diciamo subito che a meno di un crollo del Pd di Nicola Zingaretti il governo appare saldo e blindato mentre chi rischia sono i partiti. Ma vediamo perché. Intanto Zingaretti se dovesse perdere soprattutto in Toscana rischierebbe un attacco interno del duo Bonaccini-Renzi, così si dice senza però considerare un fatto. E cioè che, proprio in Toscana, gli ultimi sondaggi riservati non sorridono a Italia Viva, che nella regione rossa, casa del suo leader Matteo Renzi, punta – questo l’obiettivo dichiarato – al 10 per cento. Se l’ex premier non confermasse alle urne questa ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 19 settembre 2020) Il doppio voto “equinoziale” – Referendum-Regionali – incombe e con esso le conseguenze politiche che si potranno avere sui partiti e sul governo. Intanto diciamo subito che a meno di un crollo del Pd di Nicolail governo appare saldo e blindato mentre chisono i partiti. Ma vediamo perché. Intantose dovesse perdere soprattutto in Toscana rischierebbe un attacco interno del duo Bonaccini-Renzi, così si dice senza però considerare un fatto. E cioè che, proprio in Toscana, gli ultimi sondaggi riservati non sorridono a Italia Viva, che nella regione rossa,del suo leader Matteo Renzi, punta – questo l’obiettivo dichiarato – al 10 per cento. Se l’exnon confermasse alle urne questa ...

