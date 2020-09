Paolo Brosio in ospedale: “Ce la farò con l’aiuto di Dio” (Di sabato 19 settembre 2020) Paolo Brosio è in ospedale, sappiamo della sua assenza al GF Vip e contattato da Roberto Alessi ha spaventato ancora di più tutti. Il direttore di Novella 2000 stava seguendo il Grande Fratello Vip, ha ascoltato Alfonso Signorini dire che Paolo Brosio non sarebbe entrato nella casa per problemi di salute. Nessun dettaglio ed è facile in questo periodo pensare al peggio. Signorini ha parlato di accertamenti sul suo stato di salute, niente di preoccupante ma il giornalista ha confidato ad Alessi parole che lasciano il dubbio ma spiegano che è un momento non facile. Niente di grave o c’è da preoccuparsi per il ricovero di Paolo Brosio in ospedale poco prima del suo ingresso nella casa più spiata ... Leggi su ultimenotizieflash (Di sabato 19 settembre 2020)è in, sappiamo della sua assenza al GF Vip e contattato da Roberto Alessi ha spaventato ancora di più tutti. Il direttore di Novella 2000 stava seguendo il Grande Fratello Vip, ha ascoltato Alfonso Signorini dire chenon sarebbe entrato nella casa per problemi di salute. Nessun dettaglio ed è facile in questo periodo pensare al peggio. Signorini ha parlato di accertamenti sul suo stato di salute, niente di preoccupante ma il giornalista ha confidato ad Alessi parole che lasciano il dubbio ma spiegano che è un momento non facile. Niente di grave o c’è da preoccuparsi per il ricovero diinpoco prima del suo ingresso nella casa più spiata ...

