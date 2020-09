Europei: Lupo/Nicolai in semifinale (Di sabato 19 settembre 2020) JURMALA, LETTONIA, - La coppia azzurra formata da Paolo Nicolai e Daniele Lupo conquista la semifinale degli Europei di beach volley in corso di svolgimento a Jurmala, Lettonia,. La coppia azzurra ha ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 19 settembre 2020) JURMALA, LETTONIA, - La coppia azzurra formata da Paoloe Danieleconquista ladeglidi beach volley in corso di svolgimento a Jurmala, Lettonia,. La coppia azzurra ha ...

cat_fab_pav : Pausa lettura: gli Europei di Beach Volley direttamente in spiaggia con @AleAntinelli @RaiSport #EuroBeachVolley Fo… - CobraDoMar : RT @RealPiccinini: In bocca al lupo di cuore a #Zaniolo per l’intervento di domani. Era tanto tempo che non vedevo un talento così puro com… - LarrySedu : Alla fine della campagna elettorale, mi giunge inaspettato l'in bocca al lupo del Ministro @amendolaenzo. Sono con… - ItaBeachVolley : RT @Federvolley: #EuroBeachVolley #Jurmala ???? Avanzano tutte le coppie italiane ???? ?? Marta #Menegatti e Viktoria #OrsiToth ai quarti di fin… - Federvolley : #EuroBeachVolley #Jurmala ???? Avanzano tutte le coppie italiane ???? ?? Marta #Menegatti e Viktoria #OrsiToth ai quarti… -