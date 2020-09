Calciomercato, le trattative dei club di Serie B (Di sabato 19 settembre 2020) Si muove l’Empoli che tratta con l’Atalanta Haas (era a Frosinone) e con il Genoa per il giovane Cambiaso. La Cremonese dà il benvenuto a Gaetano, l’Entella a Costa, giunto da Bari. Pisa, sembra fatta per Mazzitelli (era all’Entella) e Palombi della Lazio (era a Cremona). trattative in corso in casa Salernitana che ha accolto Schiavone (Bari) e ha ripreso Casasola (era Cosenza), Karo e Lombardi dalla Lazio (dove invece va, per ora, Akpa Akpro). Ascoli dopo Corbo (Bologna), porta a casa Sarzi Puttini (Carpi). Infine il Cosenza, che aspetta il sì del colombiano Vera (Lecce) ITA Sport Press. Leggi su itasportpress (Di sabato 19 settembre 2020) Si muove l’Empoli che tratta con l’Atalanta Haas (era a Frosinone) e con il Genoa per il giovane Cambiaso. La Cremonese dà il benvenuto a Gaetano, l’Entella a Costa, giunto da Bari. Pisa, sembra fatta per Mazzitelli (era all’Entella) e Palombi della Lazio (era a Cremona).in corso in casa Salernitana che ha accolto Schiavone (Bari) e ha ripreso Casasola (era Cosenza), Karo e Lombardi dalla Lazio (dove invece va, per ora, Akpa Akpro). Ascoli dopo Corbo (Bologna), porta a casa Sarzi Puttini (Carpi). Infine il Cosenza, che aspetta il sì del colombiano Vera (Lecce) ITA Sport Press.

DiMarzio : Tutte le trattative in ballo tra #Inter e #Genoa - DiMarzio : #SerieA, il punto sugli attaccanti Gli aggiornamenti sulle trattative di #Milik, #Dzeko e #Suarez - ItaSportPress : Calciomercato, le trattative dei club di Serie C - - ItaSportPress : Calciomercato, le trattative dei club di Serie B - - zazoomblog : Calciomercato – Affari e trattative 19 settembre – Godin ad un passo dal Cagliari – Under al Leicester – Juve su Ch… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato trattative Calciomercato, news e trattative del 18 settembre Sky Sport DEPAY AL MILAN?/ Calciomercato: Maldini sfida al Barcellona. E Paquetà…

Si moltiplicano le voci sul futuro di Memphis Depay, finito nel mirino del Milan di Stefano Pioli. Vi abbiamo parlato della possibile trattativa tra rossoneri e Lione, che potrebbe prevedere l’inserim ...

Venerato: "Sokratis è sempre bloccato dal Napoli, questo significa che Koulibaly può dire addio da un momento all'altro"

Non ci sono offerte ufficiali, ma solo tante telefonate di trattative". Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante l ...

PROBABILI FORMAZIONI VERONA ROMA/ Diretta tv: Fonseca punta tutto su Dzeko (Serie A)

Si giocherà solo domani sera alle ore 20.45 e tra le mura del Marc’Antonio Bentegodi, la partita di Serie A tra Verona e Roma, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti b ...

Si moltiplicano le voci sul futuro di Memphis Depay, finito nel mirino del Milan di Stefano Pioli. Vi abbiamo parlato della possibile trattativa tra rossoneri e Lione, che potrebbe prevedere l’inserim ...Non ci sono offerte ufficiali, ma solo tante telefonate di trattative". Calciomercato Napoli - Ciro Venerato è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante l ...Si giocherà solo domani sera alle ore 20.45 e tra le mura del Marc’Antonio Bentegodi, la partita di Serie A tra Verona e Roma, di cui ora esamineremo da vicino le probabili formazioni. Siamo infatti b ...