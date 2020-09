Bloodborne diventa ancora più ricco con la mod che reintroduce il boss tagliato Great One Beast

Leggi su eurogamer

(Di sabato 19 settembre 2020) Anche se sono passati oltre 5 anni dal suo arrivo su PS4,continua ad essere una fonte infinita di segreti e misteri, svelati nel corso degli anni da una community composta da fan e modder incalliti.All'interno del codice disono stati scoperti, nel tempo, una valanga di contenuti tagliati, fra personaggi, nemici, location e molto altro. Il gioco base è giàdi materiale, ma quello che si celava agli occhi di tutti prometteva di esserepiù entusiasmante.Peccato che non potremmo mai giocarlo...o forse no, perché oggi, uno di quei contenuti tagliati, ilOne, è finalmenteto giocabile, in una nuova mod.Leggi altro...