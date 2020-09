Referendum, l’Agcom bacchetta Rai e La7: troppo spazio al “sì”. FI: «Elezioni falsate da falsari» (Di venerdì 18 settembre 2020) Stalla chiusa a buoi scappati. Si potrebbe sintetizzare così la delibera con cui l’Agcom ha ordinato ai tg e alle reti Rai di garantire un’«informazione equilibrata» nonché l’«effettivo e rigoroso rispetto» del pluralismo politico. Una vera e propria bacchettata al servizio pubblico radiotelevisivo, accusato di far propaganda al governo sovrapponendo in tv leader della maggioranza, premier e ministri. Secondo l’Autorità presieduta da Angelo Cardani bisogna cambiare registro. Occorre cioè distinguere puntualmente «l’esercizio delle funzioni istituzionali» e dall’«attività politica in capo agli esponenti del governo». No, insomma, a «sovraesposizioni ingiustificate». L’Agcom: «Violato il pluralismo politico» La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 18 settembre 2020) Stalla chiusa a buoi scappati. Si potrebbe sintetizzare così la delibera con cui l’Agcom ha ordinato ai tg e alle reti Rai di garantire un’«informazione equilibrata» nonché l’«effettivo e rigoroso rispetto» del pluralismo politico. Una vera e propriata al servizio pubblico radiotelevisivo, accusato di far propaganda al governo sovrapponendo in tv leader della maggioranza, premier e ministri. Secondo l’Autorità presieduta da Angelo Cardani bisogna cambiare registro. Occorre cioè distinguere puntualmente «l’esercizio delle funzioni istituzionali» e dall’«attività politica in capo agli esponenti del governo». No, insomma, a «sovraesposizioni ingiustificate». L’Agcom: «Violato il pluralismo politico» La ...

