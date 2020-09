Coronavirus | Nyt | linee guida Usa su test violano parere degli esperti

(Di venerdì 18 settembre 2020) Sonotroppe morbide secondo gliUsa quelle redatte dall'amministrazione Trump suiper il. L'agenzia federale per la tutela della salute sul proprio sito raccomanda ...

(ANSA) - ROMA, 18 SET - L'amministrazione Trump ha pubblicato delle linee guida morbide sui test per il coronavirus "nonostante le forti obiezioni" degli esperti medici. Lo scrive il New York Times. Funzionari americani hanno detto al Nyt che il documento con le linee guida, pubblicato sul sito del Cdc, è stato 'riscritto'. La pandemia da Covid-19 abbatte un altro drammatico muro, quello dei 30 milioni di contagi accertati a livello globale. Secondo l'autorevole osservatorio della Johns Hopkins University, le diagnosi di ...