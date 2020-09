Borsa di Milano in vendita, trattative in esclusiva con la cordata Cdp-Euronext-Intesa. “Conserverà identità italiana” (Di venerdì 18 settembre 2020) Il London Stock Exchange Group, che attualmente controlla il 100% di Borsa italiana, è in trattativa esclusiva con la cordata franco-italiana composta da Euronext (federazione di Borse europee a cui già aderiscono i listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Oslo e Dublino), Cassa depositi e prestiti e Intesa Sanpaolo per la cessione di Piazza affari. La decisione, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters, è stata presa dopo aver esaminato un gruppo di offerte concorrenti. “Questo progetto di trasformazione posizionerebbe il nuovo gruppo per realizzare l’ambizione di proseguire nella creazione dell’infrastruttura dell’Unione dei mercati dei capitali in Europa, sostenendo al contempo le economie locali”, si legge in una nota di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 18 settembre 2020) Il London Stock Exchange Group, che attualmente controlla il 100% diitaliana, è in trattativacon lafranco-italiana composta da(federazione di Borse europee a cui già aderiscono i listini di Parigi, Amsterdam, Bruxelles, Lisbona, Oslo e Dublino), Cassa depositi e prestiti eSanpaolo per la cessione di Piazza affari. La decisione, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Reuters, è stata presa dopo aver esaminato un gruppo di offerte concorrenti. “Questo progetto di trasformazione posizionerebbe il nuovo gruppo per realizzare l’ambizione di proseguire nella creazione dell’infrastruttura dell’Unione dei mercati dei capitali in Europa, sostenendo al contempo le economie locali”, si legge in una nota di ...

