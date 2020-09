Roma, maxi incendio al campo nomadi di via del Foro Italico. Treni per Viterbo bloccati (Di giovedì 17 settembre 2020) incendio a Roma. Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio intorno alle 16.30 sull'Olimpica, all'altezza del campo nomadi abusivo sulla tangenziale est di Roma, in via del Foro Italico, ... Leggi su leggo (Di giovedì 17 settembre 2020). Un grossoè divampato questo pomeriggio intorno alle 16.30 sull'Olimpica, all'altezza delabusivo sulla tangenziale est di, in via del, ...

GHERARDIMAURO1 : RT @leggoit: Roma, maxi incendio al campo nomadi di via del Foro Italico. Treni per Viterbo bloccati - leggoit : Roma, maxi incendio al campo nomadi di via del Foro Italico. Treni per Viterbo bloccati - nonela_radio : Maxi Rogo al Campo Nomadi di Roma Nord - CheccoCasano : RT @corgiallorosso: #AsRoma, ufficiale #Kumbulla alla Roma: cifre e formula della maxi operazione - corgiallorosso : #AsRoma, ufficiale #Kumbulla alla Roma: cifre e formula della maxi operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Roma maxi Roma, maxi incendio al campo nomadi di via del Foro Italico: gigantesca colonna di fumo sulla città. Stop treni per Viterbo Il Messaggero Altaroma: primavera di rinascita per Caterina Moro

ROMA, 17 SET - La collezione Primavera Estate 2021 di Caterina Moro che sfila con Altaroma nell'ultima giornata della fashion week nella capitale, è un inno di speranza e "di rinascita", come precisa ...

Maxi-rogo al campo nomadi, colonna di fumo su Roma Nord

Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio sull'Olimpica, all'altezza dell'ex campo nomadi abusivo sulla tangenziale est di Roma, in via del Foro Italico, sgomberato lo scorso 11 agosto. ( Fotos ...

Tonnellate di cocaina dal Sudamerica all’Italia, 30 arresti contro i Kompania Bello

Tonnellate di cocaina dal Sudamerica all’Italia, 30 arresti contro i Kompania Bello. All’alba di martedì scorso è scattata una maxi operazione internazionale antidroga della Polizia di Stato che ha in ...

ROMA, 17 SET - La collezione Primavera Estate 2021 di Caterina Moro che sfila con Altaroma nell'ultima giornata della fashion week nella capitale, è un inno di speranza e "di rinascita", come precisa ...Un grosso incendio è divampato questo pomeriggio sull'Olimpica, all'altezza dell'ex campo nomadi abusivo sulla tangenziale est di Roma, in via del Foro Italico, sgomberato lo scorso 11 agosto. ( Fotos ...Tonnellate di cocaina dal Sudamerica all’Italia, 30 arresti contro i Kompania Bello. All’alba di martedì scorso è scattata una maxi operazione internazionale antidroga della Polizia di Stato che ha in ...