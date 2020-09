berlusconi : Ecco la mia intervista al @Corriere - VittorioSgarbi : Molto rumore per nulla. Nonostante iettatori come Scarsi e Luparelli,, Briatore è negativo. Una giornata di lutto p… - giornalettismo : Nella sua intervista a Il Corriere della Sera dopo le dimissioni di #Berlusconi da #SanRaffaele, Alberto #Zangrillo… - iconanews : Coronavirus: Berlusconi, serve una risposta comune dell'Ue - marcuspascal1 : @maurorizzi_mr Bisognerebbe conoscere ora la cura che hanno fatto perché dimostra solo una cosa la guarigione di Be… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Berlusconi

ROMA, 17 SET - "La Risoluzione sulla pandemia chiede misure sanitarie coordinate tra gli Stati Membri. Serve una cooperazione mirata, strutturata ed efficace. Dobbiamo rispondere all'emergenza con un ...Pif a Radio Capital decide di mandare messaggi vocali ai potentiPif contro Briatore: "È il tipico bulletto che fa un incidente e dice: ma io so guidare la macchina, ho fatto di peggio". Queste le dich ...Sul molo di Bari intitolato a san Nicola, al tramonto di un sabato infuocato di fine estate, si intuisce perché per le elezioni regionali del 20 e 21 settembre 2020 in Puglia siano considerate tra que ...