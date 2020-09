Auto elettrica, in Germania si studia una batteria ricaricabile in 15 secondi (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Una super batteria al grafene per veicoli elettrici che può essere ricaricata in 15 secondi. È il progetto avviato da un’azienda tedesca, la Skeleton Technologies, in collaborazione con una delle massimi istituti della ricerca in Germania, il Karlsruhe Institute of Technology. Una soluzione che se si riuscirà a portare sul mercato il modello di SuperBattery – scopo della collaborazione tra le due realtà tedesche – permetterà di risolvere alcuni dei maggiori ostacoli alla diffusione dei veicoli ricaricabili, cioè tempi di “rifornimento” lenti, degrado della batteria e ansia da Autonomia. L’elemento chiave della SuperBattery allo studio è il materiale in carbonio Curved Graphene brevettato da Skeleton ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 17 settembre 2020) (Teleborsa) – Una superal grafene per veicoli elettrici che può essere ricaricata in 15. È il progetto avviato da un’azienda tedesca, la Skeleton Technologies, in collaborazione con una delle massimi istituti della ricerca in, il Karlsruhe Institute of Technology. Una soluzione che se si riuscirà a portare sul mercato il modello di SuperBattery – scopo della collaborazione tra le due realtà tedesche – permetterà di risolvere alcuni dei maggiori ostacoli alla diffusione dei veicoli ricaricabili, cioè tempi di “rifornimento” lenti, degrado dellae ansia danomia. L’elemento chiave della SuperBattery allo studio è il materiale in carbonio Curved Graphene brevettato da Skeleton ...

