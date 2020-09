Ternana | Lucarelli | “Esordio difficile con la Viterbese che ha prelevato dal Catania calciatori che…”

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Amichevole contro il Pescara oggi per ladi mister. Successo degli abruzzesi per 1-0. Il tecnico rossoverde a fine gara ha analizzato il cammino delle Fere dopo il sorteggio del calendario: “Un esordio da prendere con le molle – dice al canale Instagram della– perchè la, insieme al Catanzaro, può essere la vera sorpresa del campionato. Hanno preso diversidelche conosco bene e hanno fatto un lavoro intelligente. Sarà un derby e molti faranno la partita della vita“. Sulla sconfitta in amichevole con il Pescara,ha visto unadai due volti: ...

Per quanto riguarda le Fere di Lucarelli, ci sarà subito il debutto al Liberati contro la Viterbese.Seconda amichevole per il Pescara di Massimo Oddo. Allo stadio Mariani di Pineto i biancazzurri battono la Ternana per 1-0 grazie ad un gol di Christian Galano. Il Pescara gioca bene e crea buone occa ...La Ternana ha ufficializzato poche ore fa il ritorno di Cesar Falletti alla corte di Cristiano Lucarelli, ma il mercato delle fere non finisce qua. La società sta cercando di rendere molto competitiva ...