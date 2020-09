Leggi su meteoweb.eu

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Nuova allertadagli alimenti giunge dall’ente di sicurezza alimentare tedesco il quale mette in guardia i consumatori in merito al consumo deldi pecora o manzo: un eccesso può infatti contribuire considerevolmente all’assunzione totale diperfluoroalchiliche (i temibili). Lesonoindustriali che per decenni sono state utilizzate in diversi processi e prodotti, in quanto presentano caratteristiche antiaderenti e isolanti, inoltre non si degradano facilmente e si rilevano praticamente ovunque, nell’ambiente, nella catena alimentare e nell’uomo. In Germania è stata effettuata una ricerca durante la quale sono state confrontate le concentrazioni dinel ...