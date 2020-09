La salute del vigneto Bio in Franciacorta (Di martedì 15 settembre 2020) Una ricerca promossa dal Consorzio di tutela conferma la correlazione tra pratiche biologiche e biodiversità nel vigneto. Ormai oggetto di attenzioni al limite dello speculativo, la biodiversità rimane comunque oggetto di approfondite analisi che, nel caso del recente studio presentato dal Consorzio Franciacorta, mirano a comprendere il rapporto tra gestione del vigneto e fauna che lo abita. Iniziata nel 2014 la ricerca, realizzata con la collaborazione di SataStudio Agronomico e le Università di Milano e Brescia, ha interessato 100 vigneti, dove sono stati identificati 19 gruppi di artropodi presenti nelle diverse aree coltivate a vite della Franciacorta. Lo studio ha inoltre rilevato una stretta correlazione che i valori di sostanza organica, umidità, temperatura, pH del suolo, ... Leggi su vinonews24 (Di martedì 15 settembre 2020) Una ricerca promossa dal Consorzio di tutela conferma la correlazione tra pratiche biologiche e biodiversità nel. Ormai oggetto di attenzioni al limite dello speculativo, la biodiversità rimane comunque oggetto di approfondite analisi che, nel caso del recente studio presentato dal Consorzio, mirano a comprendere il rapporto tra gestione dele fauna che lo abita. Iniziata nel 2014 la ricerca, realizzata con la collaborazione di SataStudio Agronomico e le Università di Milano e Brescia, ha interessato 100 vigneti, dove sono stati identificati 19 gruppi di artropodi presenti nelle diverse aree coltivate a vite della. Lo studio ha inoltre rilevato una stretta correlazione che i valori di sostanza organica, umidità, temperatura, pH del suolo, ...

WRicciardi : In Australia scomparsa l’influenza: ad agosto 107 casi contro 61 mila del 2019 - emergency_ong : In questi giorni siamo operativi in alcuni Comuni della Bergamasca per formare il personale scolastico e dare un co… - emenietti : la faccia del tuo medico, che ti ha rimesso in salute, mentre chiedi una mano a dio. - teuz1313 : RT @emenietti: la faccia del tuo medico, che ti ha rimesso in salute, mentre chiedi una mano a dio. - elisadalbosco : RT @elisadalbosco: Tutte le proprietà del mirtillo nero -

Ultime Notizie dalla rete : salute del Potere al Popolo: “La salute prima del profitto” Senigallia Notizie Sciopero sanità privata, presidio in centro a Firenze

Dopo le iniziative di mobilitazione che si sono svolte in tutte le regioni a fine agosto, contro la mancata firma definitiva da parte di Aiop ed Aris per il rinnovo del contratto nazionale della sanit ...

Incontro del Comitato Pro ospedale del Reventino su criticità nosocomio il 25 settembre a Soveria

Soveria Mannelli - "A seguito di una riunione del Direttivo del suddetto Comitato, dove erano presenti 7/11^ del sodalizio, si è reso necessario con decisione unanime, di voler compattare quanto più p ...

La richiesta di scambio è fondata

I 18 pescatori siciliani sotto sequestro in Libia: la milizia di Haftar chiede in cambio del rilascio il ritorno in patria degli scafisti in carcere perchè fecero morire in mare 49 migranti La notizia ...

Dopo le iniziative di mobilitazione che si sono svolte in tutte le regioni a fine agosto, contro la mancata firma definitiva da parte di Aiop ed Aris per il rinnovo del contratto nazionale della sanit ...Soveria Mannelli - "A seguito di una riunione del Direttivo del suddetto Comitato, dove erano presenti 7/11^ del sodalizio, si è reso necessario con decisione unanime, di voler compattare quanto più p ...I 18 pescatori siciliani sotto sequestro in Libia: la milizia di Haftar chiede in cambio del rilascio il ritorno in patria degli scafisti in carcere perchè fecero morire in mare 49 migranti La notizia ...