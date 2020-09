Como | accoltellato a morte in piazza San Rocco

LorenzoZL74 : RT @marioadinolfi: Ancora un sacerdote ucciso. Oggi piangiamo don Roberto Malgesini, 51 anni, accoltellato a morte sotto casa a Como da uno… - Tarchezio : RT @marioadinolfi: Ancora un sacerdote ucciso. Oggi piangiamo don Roberto Malgesini, 51 anni, accoltellato a morte sotto casa a Como da uno… - LGini78 : RT @marioadinolfi: Ancora un sacerdote ucciso. Oggi piangiamo don Roberto Malgesini, 51 anni, accoltellato a morte sotto casa a Como da uno… - GulyCaronti : RT @marioadinolfi: Ancora un sacerdote ucciso. Oggi piangiamo don Roberto Malgesini, 51 anni, accoltellato a morte sotto casa a Como da uno… - Saverio1234S : RT @marioadinolfi: Ancora un sacerdote ucciso. Oggi piangiamo don Roberto Malgesini, 51 anni, accoltellato a morte sotto casa a Como da uno… -

Prete ucciso a coltellate da un immigrato a Como. Don Roberto Malgesini, 51 anni, è stato accoltellato questa mattina alle 7 in piazza San Rocco, in centro a Como. A sferrare i fendenti uno straniero ...Un sacerdote 51enne, don Roberto Malgesini, è stato accoltellato e ucciso a Como intorno alle 7 di martedì, vicino alla sua parrocchia. Inutili i soccorsi, giunti poco dopo. L'omicida si è già ...Un uomo di 63 anni è in fin di vita in ospedale, arrestato “l’amico” che lo ha colpito più volte Dramma nella notte a Puginate di Bregnano. Un uomo di 63 anni è stato pugnalato più volte in strada nei ...