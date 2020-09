SPAZIO | SCOPERTI GAS SU VENERE | GENERATI PROBABILMENTE DA FORME DI VITA

Leggi su eyesbio

(Di martedì 15 settembre 2020) Gli scienziati stanno setacciando la galassia alla ricerca di "firme biologiche" che potrebbero fornire prove di semplicidi. Non si aspettavano di trovarne uno sul nostro vicino solare.La rilevazione del gas fosfina nelle nuvole diha sorpreso gli scienziati, che ora stanno lottando con una grande domanda: potrebbe essere un segno dialiena?Una nuova ricerca pubblicata lunedì sulla rivista Nature Astronomy ha dettagliato la recente scoperta del gas e le sue possibili origini. E mentre gli scienziati dietro la ricerca non stanno ancora tracciando conclusioni definitive, laextraterrestre è una delle poche spiegazioni che ha senso."Se questo segnale è corretto, c'è un processo suche non possiamo spiegare che produce ...