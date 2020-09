Pierpaolo Sileri resta a casa e aspetta il tampone: il figlio ha la febbre (Di lunedì 14 settembre 2020) Il viceministro Pierpaolo Sileri sceglie la prudenza e resta a casa: il figlio di 14 mesi ha la febbre e lui attende il tampone Un giorno importante per tutta l’Italia quello di oggi, dove gli studenti sono finalmente tornati dietro i banchi di scuola dopo più di 6 mesi. La riapertura delle scuole in Campania però ha visto l’assenza del viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri. Infatti, Sileri insieme alla candidata presidente della Campania, ValeriaCirambino, avrebbe dovuto presenziare all’iniziativa del Movimento 5 Stelle a Napoli. Il viceministro però ha scelto di essere prudente e rimanere a casa, visto che il figlio di soli 14 mesi avrebbe ... Leggi su bloglive (Di lunedì 14 settembre 2020) Il viceministrosceglie la prudenza e: ildi 14 mesi ha lae lui attende ilUn giorno importante per tutta l’Italia quello di oggi, dove gli studenti sono finalmente tornati dietro i banchi di scuola dopo più di 6 mesi. La riapertura delle scuole in Campania però ha visto l’assenza del viceministro della Salute,. Infatti,insieme alla candidata presidente della Campania, ValeriaCirambino, avrebbe dovuto presenziare all’iniziativa del Movimento 5 Stelle a Napoli. Il viceministro però ha scelto di essere prudente e rimanere a, visto che ildi soli 14 mesi avrebbe ...

