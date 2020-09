Calciomercato Juventus, destinazione in Serie A per Marko Pjaca (Di lunedì 14 settembre 2020) Siamo già a metà della finestra estiva di Calciomercato. La Juventus, dopo aver ufficializzato alcuni acquisti a centrocampo, si concentra ora sul mercato in uscita. Higuain ha già trovato l’accordo con i bianconeri per la sua cessione all’Inter Miami. Ora serve sfoltire ulteriormente la rosa provando a cedere tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico che ha in mente mister Andrea Pirlo. Dopo le partenze di Blaise Matuidi e il futuro addio di Gonzalo Higuain, il prossimo a partire potrebbe essere Marko Pjaca. L’attaccante croato classe ’95 ha avuto una sfortunata permanenza alla Juventus: acquistato nel 2016 dalla Dinamo Zagabria, la sua carriera in bianconero è stata segnata da numerosi infortuni che lo hanno portato a lungo fuori ... Leggi su tuttojuve24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Siamo già a metà della finestra estiva di. La, dopo aver ufficializzato alcuni acquisti a centrocampo, si concentra ora sul mercato in uscita. Higuain ha già trovato l’accordo con i bianconeri per la sua cessione all’Inter Miami. Ora serve sfoltire ulteriormente la rosa provando a cedere tutti quei giocatori che non rientrano nel progetto tecnico che ha in mente mister Andrea Pirlo. Dopo le partenze di Blaise Matuidi e il futuro addio di Gonzalo Higuain, il prossimo a partire potrebbe essere. L’attaccante croato classe ’95 ha avuto una sfortunata permanenza alla: acquistato nel 2016 dalla Dinamo Zagabria, la sua carriera in bianconero è stata segnata da numerosi infortuni che lo hanno portato a lungo fuori ...

mirkocalemme : #Roma e #Napoli si sono ulteriormente avvicinate all'accordo per #Milik: manca l'ok di #ADL (che non è mai un detta… - DiMarzio : #Juventus, nome nuovo per l'attacco: ipotesi #Giroud - DiMarzio : #Higuain, in arrivo risoluzione con la #Juventus: giocherà con l'#InterMiamiCF #Calciomercato - occhiodimercato : Attaccanti #Juventus: il secondo nome sarebbe #Dzeko, anche se nelle ultime ore si è rafforzata la sua rimanenza a… - calciomercatoit : ?? #Inter - ' -