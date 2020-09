Incredibile Luca Ranieri: sms anti-Salernitana e decide di tornare a Firenze (Di sabato 12 settembre 2020) Una storia incedibile. Luca Ranieri ha deciso di tornare alla Fiorentina, malgrado fosse già a Salerno e avesse accettato la proposta del club granata. Tutto questo perché nelle ultime ore ha ricevuto diversi sms che lo sconsigliavano di giocare nella Salernitana, una situazione che si è ripetuta con tale frequenza da spingere il difensore a fare le valigie e tornare a Firenze. Ora saranno i viola a trovare una nuova soluzione tra i club che avevano cercato Ranieri prima della Salernitana. Di sicuro una situazione ben oltre il paradosso e con pochi precedenti. Foto: Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 12 settembre 2020) Una storia incedibile.ha deciso dialla Fiorentina, malgrado fosse già a Salerno e avesse accettato la proposta del club granata. Tutto questo perché nelle ultime ore ha ricevuto diversi sms che lo sconsigliavano di giocare nella, una situazione che si è ripetuta con tale frequenza da spingere il difensore a fare le valigie e. Ora saranno i viola a trovare una nuova soluzione tra i club che avevano cercatoprima della. Di sicuro una situazione ben oltre il paradosso e con pochi precedenti. Foto: Getty Images L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

blaco_luca : Numero incredibile. L'unico con gomma dura a non perdere posizioni. Fantastico #F2 - razorblack66 : RT @tempoweb: #Salvini e la marea umana a #Napoli L'incredibile piazza per la #Lega 'Si cambia aria, non vi meritate De Luca' - plastikid1 : RT @tempoweb: #Salvini e la marea umana a #Napoli L'incredibile piazza per la #Lega 'Si cambia aria, non vi meritate De Luca' - GiuliaTamagnin1 : RT @tempoweb: #Salvini e la marea umana a #Napoli L'incredibile piazza per la #Lega 'Si cambia aria, non vi meritate De Luca' - mignoloeprof : @Petreni_Luca @xeniatchoumi @xeniatchoumi è molto più bella. Gli standard della bellezza femminile si alzano di ann… -

Ultime Notizie dalla rete : Incredibile Luca Incredibile Luca Ranieri: sms anti-Salernitana e decide di tornare a Firenze alfredopedulla.com Regionali Campania 2020, Caldoro: «De Luca mente, ecco le mie mille opere realizzate»

«De Luca mente e scappa. Come sempre. Mente quando dice che nei miei 5 anni non si è fatto nulla, "zero cantieri". Falsità». Così, sui social, Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in ...

Clamoroso a Salerno: Ranieri lascia il ritiro e torna alla Fiorentina

Due giorni fa sembrava che la trattativa fosse in chiusura, il giovane difensore della Fiorentina Luca Ranieri era pronto a passare in prestito alla Salernitana di Claudio Lotito. Questo pomeriggio, s ...

«De Luca mente e scappa. Come sempre. Mente quando dice che nei miei 5 anni non si è fatto nulla, "zero cantieri". Falsità». Così, sui social, Stefano Caldoro, candidato presidente del centrodestra in ...Due giorni fa sembrava che la trattativa fosse in chiusura, il giovane difensore della Fiorentina Luca Ranieri era pronto a passare in prestito alla Salernitana di Claudio Lotito. Questo pomeriggio, s ...