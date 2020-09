Traffico Roma del 11-09-2020 ore 07:30 (Di venerdì 11 settembre 2020) Luceverde Roma Buongiorno e ben trovati redazione Sonia cerquetani sul Raccordo Anulare a causa di un incidente lunghe code lungo la carreggiata interna tra la TV Tina e lo svincolo per il tratto Urbano della A24 per Teramo rallentamenti anche in carreggiata esterna tra Casilina e Prenestina filema dovute al Traffico intenso sulla diramazione Roma sud e in entrata sul momento Poi il Traffico a nord della Capitale con rallentamenti sulla Cassia e sulla Flaminia verso Roma centro dal raccordo anulare a via di Grottarossa e poi sulla Salaria altezza aeroporto dell’Urbe stessa cosa sulle percorso Urbano della A24 rallentamenti da portonato la tangenziale est e per i dettagli di queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it ed è tutto Grazie per ... Leggi su romadailynews

