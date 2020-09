Netanyahu annuncia accordo di pace col Bahrein (Di venerdì 11 settembre 2020) Il Bahrein farà la pace con Israele. Lo ha annunciato il premier Benyamin Netanyahu in un videomessaggio ai cittadini dello Stato ebraico. “Sono emozionato nell’informarvi che abbiamo raggiunto un altro accordo di pace con un altro Stato arabo, il Bahrein”. Questo è il quarto Stato arabo, dopo Egitto, Giordania ed Emirati arabi a raggiungere la pace con Israele.“E’ una nuova era di pace”, ha aggiunto Netanyahu nel suo messaggio. “La pace in cambio della pace. L’economia in cambio dell’economia. Abbiamo investito nella pace per molti anni e adesso la pace investe in noi. Porterà ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 11 settembre 2020) Ilfarà lacon Israele. Lo hato il premier Benyaminin un videomessaggio ai cittadini dello Stato ebraico. “Sono emozionato nell’informarvi che abbiamo raggiunto un altrodicon un altro Stato arabo, il”. Questo è il quarto Stato arabo, dopo Egitto, Giordania ed Emirati arabi a raggiungere lacon Israele.“E’ una nuova era di”, ha aggiuntonel suo messaggio. “Lain cambio della. L’economia in cambio dell’economia. Abbiamo investito nellaper molti anni e adesso lainveste in noi. Porterà ...

Il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, ha confermato l'accordo con il piccolo Paese del Golfo Persico a maggioranza sciita ma retto da una monarchia sunnita alleata di Riad e Washington: ...

Donald Trump annuncia "un'altra svolta storica". In un tweet il presidente Usa riferisce che "i nostri due grandi amici Israele e il Regno del Bahrein raggiungo un accordo di pace. Il secondo Paese ar ...

