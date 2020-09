Biancaneve, la vera storia è da brividi: in realtà è un horror, lei si strozza con la mela e… (Di venerdì 11 settembre 2020) Atmosfere magiche e sognanti, uccellini canterini, nanetti premurosi, abiti colorati e musiche allegre: è così che Walt Disney, nell’ormai lontanissimo 1937, ha portato sul grande schermo un classico della letteratura, Biancaneve e i Sette nani. La pellicola animata ha conquistato milioni di bambini in tutto il mondo; animali dalle vocine tenere e rassicuranti, un principe azzurro innamorato, bello e disposto a tutto per salvare Biancaneve dalle grinfie della strega cattiva. Un bel sogno dunque, ma sapete che in realtà la storia affonda le proprie radici nel Pentamerone di Basile ed è cresciuta tra le mani dei fratelli Grimm con sfumature horror, a tratti raccapriccianti? Ecco la vera storia di Biancaneve. Biancaneve e ... Leggi su velvetgossip

